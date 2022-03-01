В регистратуру больницы Самары позвонил неизвестный и сообщил о бомбе

Правоохранители проводят проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Днем во вторник, 1 марта 2022 года, в Самарскую городскую больницу № 4 на Мичурина, 125 поступило сообщение от неизвестного. Он заявил о готовящемся акте терроризма. После этого такой же звонок раздался в Самарской клинической больнице № 8 на Мирной, 169. Как сообщил «КП-Самара» собственный источник, неизвестный позвонил по телефону в регистратуру медицинских учреждений и сообщил, что «в зданиях заложена бомба».

Напомним, подобные сообщения начали поступать в разные учреждения Самары уже с утра. Первыми их получили спортивные объекты — Дворец спорта на Молодогвардейской и стадион «Солидарность Арена». После чего стало известно о «заминировании» Центрального автовокзала. В этих случаях в адрес учреждений пришло письмо на электронную почту.

Самарцы предполагают, что волна «минирований» может быть связана с учениями силовиков, а кто-то уверен, что это просто хулиганы хотят «пошутить». Полиция сейчас выясняет все обстоятельства происшествия, проводится проверка. В ГУ МВД и МЧС по Самарской области сообщения о «минированиях» не комментируют.