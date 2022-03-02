Самарскому музыканту назначили штраф за фото Гитлера в «Бессмертном полку»

Джазмена накажут рублем за "шутку" накануне Дня Победы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 1 марта 2022 года, Самарский областной суд вынес приговор саксофонисту Андрею Шабанову, который разместил фото Гитлера на сайте «Бессмертный полк онлайн». Его признали виновным в реабилитации нацизма и назначили штраф. Он должен будет заплатить 60 тысяч рублей.

Напомним, скандал произошел в 2020 году. Андрей Шабанов загрузил на сайт «Бессмертный полк онлайн» фото лидеров Третьего рейха и изменников Родины. В середине января 2022 года присяжные признали его виновным по частям 1 и 3 статьи 354.1 УК РФ — «Отрицание либо одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге» и «Осквернение символов воинской славы России».

Суд должен был вынести приговор джазмену еще в начале года, однако заседания несколько раз переносили. Одна из причин — болезнь судьи. Накануне суд наконец-то огласил свое решение. Он признал Андрея Шабанова виновным в обоих преступлениях и назначил штраф.