Грустное зрелище: «мертвый квартал» за ТРК «Вива Лэнд» показали с воздуха в Самаре

Двухэтажки на пр. Кирова давно заброшены Фото: скриншот с видео

Самарский видеоблогер показал с воздуха, как в июне 2022 года выглядит «мертвый квартал» за ТРК «Вива Лэнд». Речь идет о двухэтажках, расположенных в границах улиц Свободы, Каховской, Победы и проспекта Кирова.

Дома в этом квартале уже давно заброшены. Они не раз горели. У некоторых обрушилась крыша, и теперь там зеленеет трава. Яркое пятно на фоне унылых двухэтажек — администрация Кировского района. Здание стоит в окружении ветхих домов и пока не сдает своих позиций.

— Грустное зрелище. Каких-то 60 лет назад в эти дома радостно вселялись люди, жили, веселились. И вот всем приходит конец. Печально, — комментируют видео самарцы.

Напомним, ранее владелец «Вива Лэнда» — компания «Рубин» — предложил снести двухэтажки и построить на их месте вторую очередь торгового центра. Ранее сообщалось, что проект реализуют к 2026 году. Инвестиции в него должны составить 6,6 млрд рублей. Однако «мертвый квартал» все еще стоит. Как рассказали в городской мэрии, дома еще не полностью расселены, поэтому приступить к сносу пока не представляется возможным.