Проект продления ул. Авроры в Самаре получил одобрение госэкспертизы

Между двумя главными магистралями Самары построят новый поперечник Фото: Google. Карты.

Госэкспертиза одобрила проект продления улицы Авроры от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой в Самаре. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта и автодорог.

Дорога пройдет вдоль Ботанического сада. На пересечении с Московским шоссе планируется построить многоуровневую развязку. Ее сделают в виде тоннеля. По типу тех, что ранее возвели на пересечениях с проспектом Кирова и Ракитовским шоссе. Не исключено, что при продлении улицы Авроры будет построена и другая развязка — на перекрестке с улицей Ново-Садовой. По крайней мере, такие планы отражены в проекте Генплана города.

Власти надеются, что обустройство нового поперечника позволит разгрузить движение по Московскому шоссе в районе Центрального автовокзала. Когда именно начнутся работы, пока не уточняется. Однако в проекте бюджета Самарской области на ближайшую трехлетку уже отражены суммы, которые пойдут на реализацию проекта. В 2022 году на строительство дороги хотят направить 200 млн рублей, в 2023-м — 1 млрд рублей, а в 2024-м — 1,5 млрд рублей.