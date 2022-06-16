Первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ» собрал на «Солидарность Арене» 50 тысяч зрителей

Двухдневный музыкальный фестиваль прошел ярко и зажигательно / Фото: предоставлено NCA

В Самаре 11-12 июня 2022 года прошел первый фестиваль авторской музыки «САМ.ФЕСТ». Он собрал на стадионе «Солидарность Арена» около 50 тысяч зрителей. Онлайн-трансляцию мероприятия посмотрели более 6,5 млн человек.

На сцене выступили победители творческого конкурса. В первый день свою музыку зрителям представили группа «Двадцать» (Хабаровск), Роза Карим (Сургут), Веснушка (Москва), Tramontana (Самара), Алексей Занин (Ростов-на-Дону), а во второй - Аdvinke (Казахстан), «Балакирь» (Пермь), «Инкогнито» (Санкт-Петербург), Gulnara (Уфа) и Yanka Monkey (Екатеринбург). Каждому отводилось по 25 минут. Также самарцы увидели известных артистов - Вячеслава Бутусова, IOWA, Сергея Бобунца, Slava Marlow, группы The Hatters, ARTEMIEV и VLNY.

- Мы постарались, чтобы «САМ.ФЕСТ» прошел ярко и зажигательно. Я очень рад, что действующие яркие звезды приехали, чтобы поддержать наш фестиваль и поделиться с молодыми талантами опытом, помочь им отточить свое мастерство и искусство, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Приз зрительских симпатий получила самарская группа Tramontana. Третье место поделили Yanka Monkey и Gulnara. Второе заняла панк-фолк группа «Балакирь». А главный приз (запись собственного мини-альбома) выиграла группа из Хабаровска – «Двадцать». Все победители получили сертификаты на покупку музыкальных инструментов. Кроме того, организаторы «САМ.ФЕСТа» решили выпустить сборник лучших песен. В него войдут треки всех 10 конкурсантов.

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