СК возбудил уголовное дело после травмирования ребенка на детской площадке в Сызрани

Предварительная причина ЧП - плохое выполнение работ по содержанию игрового оборудования Фото: СУ СК России

Следователи возбудили уголовное дело после ЧП на детской площадке по улице Новостроящейся в Сызрани. В воскресенье, 12 июня 2022 года, там 3-летнему мальчику оторвало большой палец левой руки.

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи допросили свидетелей происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, все случилось вечером 12 июня. Мальчик получил травму, катаясь на карусели. Его доставили в одну из больниц города. Медики оказали ему всю необходимую помощь. Правоохранители полагают, что все могло произойти из-за того, что ответственные лица не обеспечили безопасность работы детского игрового оборудования.