В Самарской области ожидается гроза, шквалистый ветер и жара +30 градусов 23 июня 2022 года

В регионе жара и грозы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики предупредили жителей о неустойчивой погоде. В регионе ожидается усиление ветра, гроза и жара +30 градусов.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», днем 23 июня 2022 года объявлен желтый уровень опасности. Местами порывы ветра достигнут 15-20 метров в секунду. Возможен град и гроза до самого вечера. Жителей попросили быть аккуратнее на дорогах.

Чтобы избежать несчастные случаи лучше ограничить выход из зданий. Если непогода застала вас на улице, то необходимо спрятаться в подземных переходах или подъездах. Напомним, что из-за из сильного ветра в областной столице вырвало дерево с корнем.

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Жителям придется двигаться в объезд (подробнее)