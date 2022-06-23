Жители Тольятти спасли застрявшую в воротах транспортного предприятия косулю

Задняя часть косули застряла между металлических прутьев Фото: скриншот с видео

Рано утром в четверг, 23 июня 2022 года, на улице Громовой в Автограде произошло необычное происшествие. На проходной МП «Тольяттинское пассажирское автотранспортное предприятие № 3» жители заметили косулю. Она застряла в решетке ворот и никак не могла выбраться.

Судя по видео, которое тольяттинцы опубликовали в соцсетях, животное натерпелось страху. Косуля была напугана и раз за разом пыталась вырваться из западни, однако задние ноги будто намертво застряли между металлических прутьев.

Местные жители не оставили животное в беде. Они расцепили створки ворот, а затем помогли косуле выбраться. Та своих спасителей благодарить не стала и поспешила умчаться в даль. Что стало потом с необычной гостьей Тольятти, пока не известно.

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