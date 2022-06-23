Двоих экс-полицейских из Самары осудили за «слив» секретных данных

Суд приговорил бывших правоохранителей к лишению свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 22 июня 2022 года, Самарский районный суд вынес приговор двоим экс-полицейским – Кириллу Чупрову и его начальнику Алексею Борисову. Их признали виновными в продаже конфиденциальных данных из базы МВД.

Следователи установили, что в 2020 году на Кирилла Чупрова в телеграме вышел неизвестный. Он предложил правоохранителю «сливать» секретную информацию за денежное вознаграждение. Поскольку полицейский не имел полного доступа к базе МВД, он предложил незаконно подзаработать своему руководителю – начальнику дежурной части ОП № 6 Алексею Борисову. Тот согласился. В общей сложности они получили от незнакомца 596 тысяч рублей.

По словам Кирилла Чупрова, он не знал, с кем общался в мессенджере. Он думал, что это был бот или робот. Однако денежным собеседником оказался некий Павлов из Новочебоксарска.

Суд назначил Алексею Борисову и Кириллу Чупрову 9 и 5 лет колонии строгого режима соответственно, а также лишил званий. Кроме того, экс-полицейские должны будут заплатить в доход государства по 5,9 млн рублей.