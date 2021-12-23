«Я не знал, что общаюсь с живым человеком»: самарским полицейским огласили обвинение по продаже секретных данных МВД

Самарских полицейских судят за продажу секретной информации Фото: Наталья АРТЯКОВА

В четверг, 23 декабря 2021 года, в Самарском областном суде состоялось заседание по делу о продаже конфиденциальных данных из базы МВД. Бывшим самарским полицейским Кириллу Чупрову и Алексею Борисову зачитали обвинительный приговор. Подсудимые частично признали свою вину, но за отсутствием показаний свидетелей вынесение окончательного приговора перенесли.

Напомним, двух самарских полицейских обвиняют в «сливе» секретной информации на сторону. По версии следствия, Кирилл Чупров нашел в мессенджере Телеграм некий аккаунт, который предложил денежное вознаграждение в обмен на личные данные из базы МВД. Сам дежурный Чупров не имел полного доступа в базе данных, поэтому он предложил своему руководителю – начальнику ОП №6 Алексею Борисову передавать секретную информацию третьим лицам за деньги. Тот согласился, на данной преступной деятельности они смогли заработать 596 тысяч рублей.

Как сообщил сам Чупров в зале суда, он не знал, кто скрывается за ником в Телеграм. Также он не был осведомлен, чьи личные данные он продает неизвестным. Молодой полицейский даже предполагал, что общается с так называемым «ботом» или роботом. Однако это оказался не робот, а живой человек – гражданин Павлов из города Новочебоксарск. Деньги за информацию Чупров получал на счет в Киви-кошельке, а потом делился с начальником Борисовым, который пользовался личным положением и имел доступ к полной федеральной базе МВД.

Журналист «КП-Самара» присутствовал во время заседания. Судья задал подсудимым вопрос: «Согласны ли они с обвинением?». Кирилл Чупров признал свою вину частично, не согласившись с классификацией статьи. Их обвиняют по пунктам «а», «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Взяточничество группой лиц по предварительному сговору в крупном размере», а сам Чупров считает, что он виновен по части 2 статьи 285 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Бывший начальник отдела полиции Алексей Борисов также признал свою вину, но отказался говорить до того, как будут опрошены свидетели и проведут анализ следствия. Следующее заседание состоится 27 декабря 2021 года в Самарском областном суде.

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