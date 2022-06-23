В Самаре могут выставить на продажу завод «Рейд» на ул. Неверова

Точку в долгом деле поставил суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарский завод «Рейд-1» на улице Неверова, 39 могут вновь выставить на торги. Соответствующие выводы следуют из решения арбитражного суда Самарской области.

Напомним, завод «Рейд-1» является правопреемником предприятия «Рейд». Разбирательства вокруг площадки начались несколько лет назад. В 2011 году завод начал проходить процедуру банкротства. Предприятие приобрела Ольга Шаповалова - оно обошлось в 49 989 413,76 рублей. Однако другие участники торгов, Сергей Тучин и Арарат Назаретян, пытались оспорить сделку. Суд принял их сторону. Шаповалова решила обжаловать данное решение, но скончалась в прошлом году. Затем к разбирательствам подключился наследник - брат Ольги Алексей Шаповалов. А 10 июня 2022 года суд вынес решение.

- Признать недействительным протокол об определении участников торгов, а также протокол о признании победителем лота Шаповаловой Ольги Геннадьевны. Обязать конкурсного управляющего ЗАО «Рейд 1» возвратить Шаповалову Алексею Геннадьевичу (правопреемник Шаповаловой Ольги Геннадьевны) 49 989 413,76 рублей. Восстановить право собственности ЗАО «Рейд 1» на объекты недвижимости, - следует из документов арбитража.

В течение месяца постановление может быть обжаловано в Арбитражном суде Поволжского округа.