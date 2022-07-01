В Самаре продлили ограничение движения по улице Пионерской до 11 июля 2022 года

Самарцам следует выбрать иной маршрут Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре движение на участке от улицы Молодогвардейской до улицы Чапаевской вновь перекроют. Ограничение продлится до 6:00 11 июля 2022 года.

По данным городской администрации, ранее улица Пионерская была перекрыта из-за работ по техническому присоединению дома по улице Молодогвардейской, 35. Также скорректируют движение общественного транспорта. Автобусы №24 и №92 будут двигаться по другой схеме.

Напомним, что также в областном центре перекрыли движение по улице Мичурина. На дорогу обрушились дерево и столб. Жителям следует заранее продумывать свой маршрут.