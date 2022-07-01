В Самаре ограничат движение по улице Гастелло до 30 июля 2022 года

Водителям придется двигаться в объезд. Схема: городская администрация

В Самаре водителям вновь придется корректировать свой маршрут. В областном центре продлили ограничения по улице Гастелло.

По сообщению городской администрации, из-за технического перевооружения теплотрассы перекрыли автомобильную дорогу. Местные жители не смогут проехать по участку. Специалисты ведут работу от Московского шоссе до улицы Гастелло, дом №22.

Ограничения продлили до 6:00 30 июля 2022 года. Также в областной столице перекрыли еще две улицы. На проезжую часть улицы Мичурина обрушились дерево и столб, а на улице Пионерской продолжают ремонтные работы.