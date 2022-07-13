Жителям Самары рассказали, как спастись от жары на работе

Самарцам рассказали, как избежать жары в офисе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре устанавливается сухая жаркая погода. В регион наконец-то вернулась летняя жара.

Многие жители не рады жаркой погоде, особенно, когда они работают в душном офисе. Чтобы избежать теплового удара и снижение продуктивности необходимо соблюдать некоторые правила. Так, многие специалисты отмечают, что при наличии кондиционера лучше поддерживать температуру на уровне +24…+25 градусов. Если температура превышает +28 градусов, то необходимо поговорить с руководством о сокращении рабочих часов.

Самарцам рекомендуют соблюдать питьевой режим и есть больше овощей и фруктов, чтобы снизить интоксикацию. Одевайтесь на работу легко, выбирайте светлые и просторные вещи из натуральных тканей.

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