Жителям Самары рассказали, как спастись от жары на работе

Самарцам рассказали, как избежать жары в офисе
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре устанавливается сухая жаркая погода. В регион наконец-то вернулась летняя жара.
Многие жители не рады жаркой погоде, особенно, когда они работают в душном офисе. Чтобы избежать теплового удара и снижение продуктивности необходимо соблюдать некоторые правила. Так, многие специалисты отмечают, что при наличии кондиционера лучше поддерживать температуру на уровне +24…+25 градусов. Если температура превышает +28 градусов, то необходимо поговорить с руководством о сокращении рабочих часов.
Самарцам рекомендуют соблюдать питьевой режим и есть больше овощей и фруктов, чтобы снизить интоксикацию. Одевайтесь на работу легко, выбирайте светлые и просторные вещи из натуральных тканей.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В Самарской области 13 и 14 июля 2022 года ожидается жара до +35 градусов
На территории региона продолжает действовать желтый уровень опасности (подробнее)
В Самарской области почти 50% работников пожаловались на отсутствие кондиционеров
Не все руководители соблюдают температурный режим (подробнее)