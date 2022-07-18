Значительную часть рынка «Шапито» снесли в Самаре в июле 2022 года

Площадку огородили забором и начали рыть котлован под будущий ТЦ Фото: Скриншот с видео

В Самаре снесли значительную часть рынка «Шапито», который находится на пересечении улиц Георгия Димитрова и Зои Космодемьянской. Видеоблогер Александр Карягин показал с воздуха, что осталось от торговых рядов в июле 2022 года.

Площадку, где некогда стояли павильоны, огородили забором. Сейчас там вместо них пустая земля. Правда, в центре еще высится небольшая гора строительного мусора. Рядом работает экскаватор — он роет котлован.

На месте снесенных торговых рядов планируется построить торговый центр. Он получит одноименное название. Ранее предприниматель и депутат гордумы Виктор Воропаев опубликовал эскизы будущего ТЦ. Насколько известно, комплекс, где будут продавать товары первой необходимости, продукты и одежду, намерены возвести за 1,5 года.