Начальник самарской полиции Хомских обжаловал приговор суда

Приговор Хомских вынесли в Ленинском районном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осужденный за взятку начальник самарской полиции намерен опротестовать решение суда по своему делу. Адвокаты Вячеслава Хомских подали жалобу на вынесенный ему приговор. Информацию подтвердили представители Ленинского районного суда Самары.

Заместителя руководителя городского Управления МВД России - начальника полиции Вячеслава Хомских обвиняли в регулярном получении взяток от ОПГ «Законовские». По версии следствия, незаконное вознаграждение он получал в период с 2011 по 2017 год. В начале сумма взяток составляла 150 тысяч рублей ежемесячно, а затем выросла до 400 тысяч рублей. По данным следствия, в общей сложности Хомских получил от преступной группы 22 млн. рублей, а также подарок - белую «Ниву».

Ленинский районный суд приговорил Хомских к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 89 миллионов 200 тысяч рублей в доход государства. На суде обвиняемый не признавал свою вину даже после вынесения вердикта.

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