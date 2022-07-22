В мэрии прокомментировали уголовное дело против главы депстроя Самары Сергея Шанова

У прокуратуры появились вопросы к чиновнику после его поездки в Дубай / Фото: администрация Самары

В администрации Самары прокомментировали возбуждение уголовного дела в отношении главы департамента градостроительства Сергея Шанова. Как отметили в мэрии, данная информация стала для них неожиданной.

- В адрес главы Самары поступило представление городской прокуратуры. В нем приведены доводы о несоблюдении Сергеем Шановым порядка возмещения расходов по командировке в Дубай. Информация о возбуждении уголовного дела явилась неожиданной для органов местного самоуправления, - заявили в администрации.

По данным мэрии, Сергея Шанова отправили в служебную командировку для прохождения обучения по образовательному проекту для 100 крупнейших городов РФ. Он возмещал понесенные расходы не единолично, а через бухгалтерию департамента градостроительства, куда были направлены все необходимые документы. Сейчас представление прокуратуры находится на рассмотрении.

- Полагаем, что органы предварительного следствия детально разберутся в этой ситуации и установят отсутствие виновности Сергея Шанова в каком-либо противоправном деянии, - отметили в мэрии.

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