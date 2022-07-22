ГК «Берег» построит планетарий в Самаре за 728 млн рублей к осени 2024 года

Планетарий возведут рядом с музеем "Самара Космическая" на пр. Ленина

В Самаре определили подрядчика для строительства планетария. Возведением объекта займется ООО «СЗ «Дом-75», которое входит в ГК «Берег». С компанией уже заключили контракт стоимостью 727,9 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте гозакупок.

Планетарий разместят около музейно-выставочного центра «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Планируется, что здание будет пятиэтажным: три этажа на поверхности и еще два — под землей. На объекте предусмотрят эксплуатируемую кровлю, где оборудуют специальную астрономическую площадку. Сердцем планетария станет звездный зал на 228 человек. В нем будет находиться купол-экран высотой не менее 18 метров.

Согласно техзаданию, приступить к подготовительным и земляным работам подрядчик должен уже в июле 2022 года. Завершить строительство необходимо до 31 августа 2024 года. Отметим, что деньги на возведение планетария выделят из трех бюджетов — федерального, регионального и областного.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Это унитаз на шаре?»: проект планетария в Самаре вызвал недоумение горожан

В Самаре опубликовали проект планетария около космического музея в декабре 2021 года (подробности)