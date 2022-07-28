В Самаре приступили к укладке асфальта на эстакаде на улице Ново-Садовой

Специалисты укладывают асфальтное покрытие. Фото: скриншот видео

В Самаре рабочие уложили асфальт на эстакаде по улице Ново-Садовой. Городской блогер Евгений Щекин поделился видео в социальных сетях.

Судя по предоставленным кадрам, строительство уже близится к завершению. В комментариях местные жители переживают за прочность покрытия и надеются, что «швы» еще не скоро дадут о себе знать. Работу могут сдать раньше срока.

Глава региона отметил, что проект реализуют с опережением сроков. Объект готов примерно на 70%. Пробное движение могут запустить уже этой зимой. Напомним, что строительство планировали завершить в конце 2023 года.