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Происшествия29 июля 2022 11:52

Суд в Самаре избрал меру пресечения подозреваемому в мошенничестве экс-сотруднику ФСИН

Мужчина пытался незаконно получить 250 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Суд наложил на фигуранта уголовного дела запрет определенных действий

Суд наложил на фигуранта уголовного дела запрет определенных действий

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В четверг, 28 июля 2022 года, Самарский районный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю начальника Центра медицинской и социальной реабилитации ФСИН. Мужчину подозревают в покушении на мошенничество.

— Суд избрал фигуранту уголовного дела меру пресечения в виде запрета определенных действий, — сообщили в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Напомним, силовики задержали мужчину 18 июля 2022 года. Его поймали на «горячем» — при получении 250 тысяч рублей от жителя Самары. Тот просил помочь в оформлении ему третьей группы инвалидности. По данным правоохранителей, экс-сотрудник ФСИН не мог и не собирался выполнять просьбу. В СУ СК по региону в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на мошенничество». Ведется следствие.