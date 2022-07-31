Самарский блогер в июле 2022 года снял с высоты «мертвый город» в Водино, который собираются снести

Заброшенные дома находятся на грани обрушения Фото: принтскрин видео.

Самарский видеоблогер Сергей Бобин снимает с высоты птичьего полета красоты нашей губернии. В конце июля 2022 года блогер «пролетел» над культовым «мертвым городом» в селе Водино, который хотят снести.

Сейчас недострои выглядят как обычно, демонтаж зданий еще не начался. На кадры попали любители острых ощущений, которые приехали на машинах в «мертвый город». Стоит отметить, что здания, где обычно соревновались пейнтболисты, проводились различные учения спецслужб, но и просто приезжали любители заброшенных домов, чтобы пощекотать себе нервы, находятся в аварийном состоянии и крайне опасны.

Напомним, Самарский областной суд еще в 2020 году обязал администрацию Самары расчистить территорию недостроенного жилого комплекса в селе Водино Красноярского района. Тогда чиновники начали готовить необходимые документы и сметы. Но до сих пор неизвестна дата и стоимость проведения демонтажа аварийных зданий.