На месте происшествия работали 120 человек и 47 единиц техники Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стали известны подробности пожара в загородном кафе «Лесная сказка» на въезде в Тольятти. Огонь охватил постройку, расположенную на 977 км трассы М-5 «Урал» утром 5 августа 2022 года. В ГУ МЧС по Самарской области поделились фото и видео с места ЧП.

— Площадь пожара составила 750 кв. м. До прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в оперативном ведомстве.

На тушение возгорания у пожарных ушло больше двух часов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

К тушению пожара привлекли 120 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарно-насосную станцию, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции Самара. В 11:16 возгорание удалось локализовать. Ликвидация была объявлена спустя несколько минут — в 11:33. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока не известно. Это предстоит установить специалистам.