Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия5 августа 2022 8:00

Появились фото и видео с места пожара в кафе «Лесная сказка» у Тольятти

Огонь охватил территорию в 750 кв. м
Анастасия ФИЛАТОВА
На месте происшествия работали 120 человек и 47 единиц техники

На месте происшествия работали 120 человек и 47 единиц техники

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Стали известны подробности пожара в загородном кафе «Лесная сказка» на въезде в Тольятти. Огонь охватил постройку, расположенную на 977 км трассы М-5 «Урал» утром 5 августа 2022 года. В ГУ МЧС по Самарской области поделились фото и видео с места ЧП.

— Площадь пожара составила 750 кв. м. До прибытия подразделений из здания самостоятельно эвакуировались 10 человек. Погибших и пострадавших нет, — сообщили в оперативном ведомстве.

На тушение возгорания у пожарных ушло больше двух часов

На тушение возгорания у пожарных ушло больше двух часов

Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

К тушению пожара привлекли 120 человек и 47 единиц техники, в том числе пожарно-насосную станцию, рукавный автомобиль и пожарный поезд со станции Самара. В 11:16 возгорание удалось локализовать. Ликвидация была объявлена спустя несколько минут — в 11:33. Из-за чего вспыхнуло пламя, пока не известно. Это предстоит установить специалистам.