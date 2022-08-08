В Самаре днем 8 августа 2022 года горела детская площадка в ЖК «Майский»

На месте возгорания работали пожарные Фото: скриншот с видео

В понедельник, 8 августа, на территории Самары произошел пожар. В жилом комплексе «Майский» вспыхнула детская площадка. Информацию о ЧП сообщили местные жители.

По сведениям очевидцев, горело резиновое покрытие площадки. На опубликованных кадрах видно, что огонь «съел» большую часть территории. Жители опасались, что возгорание затронет стоящий рядом жилой дом, однако помощь подоспела быстро - к месту ЧП прибыли пожарные.

Горожане отмечают, что пострадавших нет. Официальная причина возгорания пока не сообщается.

Отметим, что это не единственный пожар, произошедший в Самаре за прошедшие сутки. В ночь с 7 на 8 августа на Мехзаводе загорелся двухэтажный дом. А днем началось возгорание неподалеку от школы на пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой.