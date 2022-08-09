В Самаре убрали опасную бетонную колонну, сломавшую ногу ребенку

В деталях происшествия разбирается прокуратура Фото: Анастасия РЕШ

В Самаре демонтировали 100-килограммовую бетонную колонну, которая вечером 7 августа 2022 года упала на ребенка. ЧП произошло на входе в Струковский сад – на пересечении улиц Максима Горького и Вилоновской.

Ко вторнику, 9 августа 2022 года, опасное ограждение убрали. Оставшиеся колонны держатся крепко. Корреспонденты «КП-Самара» проверили каждый из оставшихся столбиков. Прохожие недоумевают, как такое вообще могло произойти, почему большая часть столбиков просто стояла.

— Мы гуляем тут каждый день, и для нас произошедшее стало шоком. Вместо того мальчика могла быть и моя дочь. Почему изначально эти конструкции не были надежно установлены? — говорит местная жительница Юлия.

Напомним, пострадал 10-летний мальчик. Он оперся на бетонную заградительную конструкцию. Блок, предназначенный для сдерживания автомобилей, не выдержал вес мальчика и упал ему на ногу. В результате ребенок получил перелом. Сейчас прокуратура проводит по факту произошедшего проверку.