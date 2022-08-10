"Валдай" будет курсировать между Самарой и Винновкой ежедневно / Фото: РЕЧФЛОТ-63

Стало известно, когда по Волге в Самаре запустят второе скоростное судно на подводных крыльях «Валдай». Оно начнет курсировать в сторону Винновки уже на следующей неделе. На сайте компании «Волга-Трэвэл» появилось расписание по этому направлению.

Запуск «Валдая» по маршруту Самара – Винновка намечен на 15 августа 2022 года. Со следующего понедельника судно будет курсировать по этому направлению ежедневно. Оно будет делать по два рейса в день. Отправление из Самары намечено на 11:30 и 15:30, из Винновки – 12:30 и 16:30. Время в пути составит 45 минут.

Стоимость билетов пока не сообщается. Не исключено, что цены будут такие же, как и на маршруте Самара – Ширяево (взрослый билет – 700 рублей, детский – 500).

Напомним, в предстоящие выходные в Ширяево пройдет фестиваль «Жигулевская вишня». В связи с этим количество рейсов судна «Валдай» будет увеличено.