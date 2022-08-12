Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия12 августа 2022 3:17

В Самаре на острове Поджабный после пожара сгорели дома туристов

Появились кадры последствий возгорания
Алена ПРОВКИНА
Постройки путешественников сгорели дотла. Фото: Евгений Щекин

Постройки путешественников сгорели дотла. Фото: Евгений Щекин

В Самаре ночью в начале августа загорелась часть острова Поджабный. Специалисты ликвидировали возгорание на площади 700 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание произошло на значительной части остров, в районе пристани «Нижний пляж». Пожарные боролись с огнем в течение нескольких часов. Самарский блогер Евгений Щекин поделился кадрами последствий возгораний.

На территории сгорели постройки туристов. Самарцы проводили летние каникулы в своем собственном «городке». К счастью, огонь унес только деревянные постройки. Погибших и пострадавших нет.