В Самаре на острове Поджабный после пожара сгорели дома туристов

Постройки путешественников сгорели дотла. Фото: Евгений Щекин

В Самаре ночью в начале августа загорелась часть острова Поджабный. Специалисты ликвидировали возгорание на площади 700 квадратных метров.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, возгорание произошло на значительной части остров, в районе пристани «Нижний пляж». Пожарные боролись с огнем в течение нескольких часов. Самарский блогер Евгений Щекин поделился кадрами последствий возгораний.

На территории сгорели постройки туристов. Самарцы проводили летние каникулы в своем собственном «городке». К счастью, огонь унес только деревянные постройки. Погибших и пострадавших нет.