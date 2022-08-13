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Происшествия13 августа 2022 9:47

В полиции установили личности погибших в страшном ДТП в Самарской области 13 августа 2022

Авария унесла жизни двух взрослых и 10-летнего мальчика
Анастасия ФИЛАТОВА
Погибших и пострадавших из покореженных машин доставали сотрудники МЧС

Погибших и пострадавших из покореженных машин доставали сотрудники МЧС

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны личности погибших и пострадавших в страшном ДТП в Большеглушицком районе 13 августа 2022 года. Напомним, там столкнулись Datsun и КамАЗ. Обе машины после удара вылетели в кювет.

— Все произошло около 9:30 на 115 км трассы Самара — Большая Черниговка. Это было лобовое столкновение. На месте погибли 59-летний водитель легкового автомобиля и два его пассажира: 42-летняя женщина и 10-летний мальчик, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также в аварии пострадал 43-летний водитель грузовика и 3-летний пассажир иномарки. Их доставили в ближайшую больницу. Сейчас полицейские продолжают работать на месте ДТП. Они опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства происшествия. Проверку по факту случившегося организовала прокуратура Большеглушицкого района.