В полиции установили личности погибших в страшном ДТП в Самарской области 13 августа 2022

Погибших и пострадавших из покореженных машин доставали сотрудники МЧС Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Стали известны личности погибших и пострадавших в страшном ДТП в Большеглушицком районе 13 августа 2022 года. Напомним, там столкнулись Datsun и КамАЗ. Обе машины после удара вылетели в кювет.

— Все произошло около 9:30 на 115 км трассы Самара — Большая Черниговка. Это было лобовое столкновение. На месте погибли 59-летний водитель легкового автомобиля и два его пассажира: 42-летняя женщина и 10-летний мальчик, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Также в аварии пострадал 43-летний водитель грузовика и 3-летний пассажир иномарки. Их доставили в ближайшую больницу. Сейчас полицейские продолжают работать на месте ДТП. Они опрашивают очевидцев и выясняют все обстоятельства происшествия. Проверку по факту случившегося организовала прокуратура Большеглушицкого района.