На въехавшего в толпу людей у «Ветерка» в Самаре водителя BMW составили протокол

За рулем иномарки находился 20-летний молодой человек / Фото: vk.com/samnovosti

В полиции рассказали подробности ночного ДТП у бара «Ветерок» в Самаре. Как выяснилось, за рулем автомобиля BMW, который после неудачного дрифта вылетел на тротуар с людьми, находился 20-летний молодой человек.

- Все произошло в 01:45 13 августа 2022 года. Водитель двигался по улице Куйбышева в направлении Ленинградской. В районе дома № 96 он не справился с управлением, врезался в дерево и выехал на тротуар, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По данным полицейских, в результате ДТП, момент которого попал на видео, никто не пострадал. В отношении автомобилиста составили протокол по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ «Движение по пешеходным дорожкам или тротуарам в нарушение ПДД». Молодому человеку грозит наказание в виде штрафа. Он составляет всего 2 тысячи рублей.