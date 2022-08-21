В Самарской области наблюдается рост количества заразившихся коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 21 августа выявили 699 новых случаев заражения коронавирусом, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки госпитализировано 67 человек, зарегистрирован 1 смертельный случай. Из ранее заразившихся выздоровели 248 пациентов.

В регионе наблюдается рост количества заболевших, когда ежедневно выявляют несколько сотен новых заразившихся. Всего с начала пандемии в Самарской области коронавирусом заразились 396 тысяч человек, умер 7 951 человек.

Ранее в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре с главным санитарным врачом региона Светланой Архиповой обсудили, какие запреты вновь возможны и вернутся ли масочный режим и удаленка.

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