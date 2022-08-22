Власти изменили список объектов, которые будут изъяты для продления ул. Авроры в Самаре

Улицу протянут от Московского шоссе до Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти внесли небольшие коррективы в список объектов, которые планируется изъять для реализации масштабного проекта. Речь идет о продлении улицы Авроры в Самаре. Информация размещена на сайте областного правительства.

– Изъять для продления улицы Авроры земельный участок площадью 590 квадратных метров и объект ИЖС площадью 46 квадратных метров на улице Врубеля, 6. Под изъятие также попадает участок площадью 502 квадратных метра и дом площадью 57,4 квадратных метра на улице Подпольщиков, 8, – следует из документации.

Ранее в перечне были указаны следующие адреса: Ботанический овраг, 17, 15, 9-1, 1, 6, 7, 3, 3а, 2; Мичурина, 190, 186, 184, 182, 186, 188, 182-1; Врубеля, 14, 12.

Напомним, обновленная улица Авроры соединит Московское шоссе и улицу Ново-Садовую.