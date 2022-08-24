За рулем «Мерседеса», насмерть сбившего 16-летнюю велосипедистку под Самарой, был экс-полицейский

Жуткая трагедия произошла в Кинельском районе Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинельском районе Самарской области произошла жуткая трагедия. Водитель на автомобиле «Мерседес» насмерть сбил 16-летнюю велосипедистку. ДТП произошло вечером во вторник, 23 августа 2022 года, в селе Бобровка.

– Девочка скончалась на месте происшествия до приезда медиков, – сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, за рулем иномарки находился 49-летний мужчина. Он сбил девушку, когда она на велосипеде пересекала проезжую часть. Как сообщили «КП-Самара» собственные источники в правоохранительных органах, за виновником смертельного ДТП может быть экс-сотрудник полиции. Предположительно, это бывший начальник отдела МВД России по Сергиевскому району Сергей Зацепин, который буквально на днях подал в отставку.

Также стала известна личность погибшей девочки – это Юлия Ч. 2006 года рождения. Она отметила свое 16-летие только в начале августа.

Редакция «Комсомольской правды» выражает глубокие соболезнования родным погибшей девушки.

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