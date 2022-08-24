В Самаре мужчина погиб при столкновении «ВАЗ-21099» и шлагбаума

ДТП произошло днем 24 августа. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Днем 24 августа на территории Самары произошла смертельная авария. Отечественный автомобиль въехал в шлагбаум, в результате чего погиб один человек. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Местом страшного ДТП стала улица Фадеева. По данным полиции, 67-летний водитель «ВАЗ-21099» ехал по двору и в районе дома №53 въехал в препятствие. От столкновения погиб 57-летний пассажир автомобиля – он скончался на месте происшествия.

В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, еще одна смертельная авария произошла накануне, 23 августа, в Кинельском районе. Ночью на автодороге в селе Бобровка водитель на «Мерседесе» сбил 16-летнюю велосипедистку. Девушка погибла на месте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За рулем «Мерседеса», насмерть сбившего 16-летнюю велосипедистку под Самарой, был экс-полицейский (подробности)