В Самаре во время пожара в двухэтажном здании на ул. Чернореченской рухнула кровля

Площадь возгорания достигала 900 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Появилась новая информация о пожаре, который произошел 25 августа в двухэтажном здании на ул. Чернореченской в Самаре. Здесь горел дом №8. Сообщение о возгорании поступило в 17.53. Спустя пять минут на место ЧП прибыли пожарные подразделения.

Было установлено, что на 2 этаже горят перекрытия с выходом на кровлю. Изначально площадь возгорания составила 300 квадратных метров, затем выросла до 500. На месте ЧП работали 77 человек, было задействовано 23 единицы техники. В 19.05 пожару был присвоен повышенный ранг вызова – Пожар №2.

Борьба с огнем продолжалась несколько часов. В 21.46 пожар локализовали. К тому времени площадь возгорания уже достигла 900 квадратных метров. Полностью справиться с огнем удалось только в 1.04 26 августа 2022 года.

В общей сложности для тушения пожара было привлечено 104 человека, задействовано 33 единицы техники. К счастью, никто не погиб и не пострадал.

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