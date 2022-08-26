В Самаре начался суд над дочерью экс-мэра Людмилой Тарховой

Заседание по делу состоялось в четверг, 25 августа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25 августа Ленинский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении дочери экс-мэра Самары Людмилы Тарховой. Информацию сообщили в суде.

Женщину обвиняют в вымогательстве 200 миллионов рублей у депутата Александра Милеева. Следствие полагает, что за эту сумму Тархова согласилась не выдавать компромат на народного избранника. Якобы после шантажа Милеев согласился передать деньги. Встреча состоялась в июле прошлого года и закончилась задержанием Людмилы Тарховой. На время следствия ее отправили под домашний арест.

Между тем сама обвиняемая и ее защитник настаивают на другой версии произошедшего. Как сообщал в эфире радио «Комсомольская правда» адвокат дочери экс-мэра, 200 миллионов рублей Виктор Тархов одолжил Милееву. Спустя время встал вопрос о возвращении долга.

– Поскольку он человек уже достаточно преклонных лет и в прошлом году серьезно переболел ковидом, то решение этого вопроса было возложено на Людмилу, – сообщал защитник Тарховой.

При этом, по словам адвоката, компромат действительно фигурировал в деле. Однако Людмила не планировала пускать материалы в ход – с их помощью она хотела сподвигнуть народного избранника на возврат долга.

Расследование дела заняло несколько месяцев, в конце июля текущего года материалы поступили в суд. Первое заседание было назначено на 15 августа, после его перенесли на 25 число. Следующее заседание по делу состоится 26 сентября 2022 года.

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