Троллейбус № 15 отменили в Самаре до 30 августа 2022 года

Троллейбус № 15 не будет ходить до утра вторника, 30 августа 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В пятницу, 26 августа 2022 года в Самаре отменили движение троллейбуса № 15 «Завод «Металлург» - Железнодорожный вокзал». Маршрут не будет работать до 6:00 вторника, 30 августа 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Троллейбус № 15 временно не будет ходить из-за перекрытия участка в районе пересечения улиц Советской Армии и Антонова-Овсеенко. Там стартовали работы по техническому перевооружению теплотрассы. Специалисты должны завершить ремонт до 6:00 30 августа 2022 года.

Ограничения затронули и ряд автобусов. Маршруты №№ 30, 35, 56, 70, 99, 213 и 229 направили в объезд. Временную схему их движения можно посмотреть здесь.

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