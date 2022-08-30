Прокуратура заинтересовалась видео о жестоком обращении с ребенком в Тольятти

Мужчина пинал девочку по ногам, от чего та падала на землю Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Тольятти заинтересовалась пугающими кадрами, которые появились в соцсетях вечером 30 августа. На видео видно взрослого мужчину, который жестоко обращается с маленькой девочкой.

– Мужчина всю дорогу бил девочку по ногам, и та падала на землю. Видно, что это происходит не в первый раз. Малышка даже боялась заплакать. Как так можно издеваться над беззащитным ребенком?! – рассказывала автор видеозаписи.

В прокуратуре Самарской области сообщили, что факту произошедшего будет проведена проверка. По ее результатам будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования, дана оценка действиям ответственных лиц.

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