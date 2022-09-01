Адвокат рассказал подробности дела экс-главы самарского БМСЭ Дмитрия Драча

По делу Дмитрия Драча состоялось первое судебное заседание

В Самаре начали судить бывшего главу Бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча. Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями и в нанесении бюджету ущерба в 280 млн рублей.

– Прошло первое судебное заседание. Так как второй подсудимый (экс-заместитель Александр Кудряшов) сейчас находится в стационаре – болеет ковидом, заседание перенесли, – сообщили в эфире радио «Комсомольская правда» в Самаре адвокат Валерий Лапицкий.

На заседании стало известно, что Дмитрий Драч устроился методистом в ГБУ «Центр экстренной медицинской помощи правительства Москвы». Однако долго он там не проработал. Депутат Госдумы Александр Хинштейн добился того, чтобы подсудимого уволили из этого учреждения. По мнению адвоката, это решение было преждевременным. Вина экс-главы Бюро МСЭ еще не доказана, приговора, вступившего в законную силу, нет. То есть, как отмечает Валерий Лапицкий, оснований для увольнения не было.

– Что касается ущерба в 280 млн рублей, следствию пришлось провести пять экспертиз, потому что ни одна из них не доказывала этой суммы. Если первая не доказала это сумму, то оснований для проведения повторной экспертизы не было. Планируем поднять этот вопрос на суде, – сказал юрист.

Насколько известно, судебное заседание перенесли на 13 октября 2022 года. Дело рассматривает судья Самарского районного суда Юлия Миронова.