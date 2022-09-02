В Самарской области стали известны подробности ДТП с участием Scania, Datsun и Land Cruiser

ДТП произошло вечером 1 сентября в Кинельском районе. Фото: ГУ МВД по Самарской области

Появилась новая информация о страшном ДТП, которое произошло на трассе «Самара – Бугуруслан» в Кинельском районе. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, 45-летний водитель на грузовой Scania ехал со стороны Самары по направлению в Бугуруслан. Он нарушил расположение авто на проезжей части и въехал в Datsun, за рулем которого был 36-летний автомобилист. Сразу после этого Scania столкнулась с Land Cruiser. Отмечается, что оба легковых авто двигались во встречном направлении.

Авария унесла жизни двух человек, еще один участник ДТП пострадал.

– В результате аварии погибли 52-летний водитель Land Cruiser и его 19-летняя пассажирка. Они скончались на месте до приезда медиков. Водитель Scania получил телесные повреждения, его доставили в больницу, – сообщает ГУ МВД по Самарской области.

В данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.