Облсуд отменил приговор экс-начальнику самарской полиции Вячеславу Хомских

Ранее Вячеслава Хомских признали виновным в получении взяток от ОПГ "Законовские" Фото: Вячеслав СОРОКИН

В среду, 7 сентября 2022 года, областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. Этим летом его признали виновным в получении взяток от ОПГ «Законовские» и назначили 10 лет колонии и штраф в 89 млн рублей. Сегодня этот приговор был отменен. Дело направили на новое рассмотрение.

- Незаконный приговор Ленинского районного суда был отменен полностью. Те выводы, которые положил он в приговор, апелляционная инстанция Самарского областного суда не поддержала и отменила приговор. Я полагаю, что те доводы защиты, что были сказаны на апелляции, суд признал разумными и обоснованными, - сообщил «КП-Самара» адвокат Александр Николаев.

Напомним, Вячеслава Хомских обвинили в связи с ОПГ «Законовские». По версии следствия, он в марте 2011 года получил от членов банды автомобиль «Нива» стоимостью около 300 тысяч рублей. Также ему вменяли получение взяток от лидера группировки Гафурова. Их общая сумма составила 22 млн рублей. Летом 2022 года Ленинский районный суд признал экс-начальника самарской полиции виновным и приговорил к лишению свободы. Однако Вячеслав Хомских обжаловал приговор.

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