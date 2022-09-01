«Премия» от ОПГ в 22 миллиона рублей: В суде раскрыли новые детали коррупционного скандала в самарской полиции

Вячеслав Хомских не признал своей вины Фото: Вячеслав СОРОКИН

31 августа 2022 года в самарском областном суде прошло первое слушание в рамках апелляции по делу бывшего начальника самарской полиции Вячеслава Хомских. По версии обвинения, бывший начальник самарской полиции получал взятки от ОПГ «Законовские». Как стало известно, следствие считает, что в марте 2011 года Хомских получил от ОПГ автомобиль «Ниву» стоимостью около 300 тысяч рублей, так же его обвиняют в получении взятки от лидера банды Гафурова взятки в размере 22 миллиона рублей.

По мнению обвинителей, за эти деньги полицейский закрывал глаза на правонарушения. В июне приговор по делу был вынесен: Хомских получил 10 лет в колонии и предписание выплатить 89 миллионов 200 тысяч рублей в пользу государства. Однако сам экс-полицейский с решением суда не согласен и не считает себя виновным. Он подал апелляцию, к разбору которой и приступили судьи.

В суде второй инстанции адвокат бывшего сотрудника правоохранительных органов подробно прошелся по всем пунктам обвинения. Юрист запросил возможность повторно просмотреть записи допросов, так как, по его мнению, важен эмоциональный окрас в показаниях одного из свидетелей.

Еще одним странным обстоятельством по версии защиты стало, то, что водитель Гафурова не мог управлять автомобилем из-за полученной травмы. У Попова было отстреляно 7 сантиметров кости, а бронированный автомобиль, на котором, предположительно Гафурова возили в феврале на встречу с Хомских, был оснащен летней резиной.

- Было установлено, что единственный очевидец, якобы моей встречи с Гафуровым Попов на момент встречи, о которой он говорит, с 28 по 31 марта 2011 года находился в тяжелейшем физическом состоянии. По его же показаниям, он не мог самостоятельно передвигаться, передвигался только при помощи костылей и пользовался общественным транспортом. В волжский суд он предоставил копии билетов на общественный транспорт, в том числе датированные мартом 2011 года, — пояснил на суде бывший начальник полиции.

Также странным обстоятельством является то, что ни в одном из телефонов Гафурова не было номера Хомских. Слушания по делу бывшего начальника полиции продолжатся 7 сентября. "Комсомолка" будет следить за процессом.

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