Автобусы № 61 не могут заехать на разворотную площадку у «Колизея» в Самаре из-за прорыва воды

Автобусы № 61 временно не будут заезжать на разворотную площадку у бывшего ТЦ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коммунальная неприятность у бывшего ТЦ «Колизей» в Самаре сказалась на работе общественного транспорта. Автобусы № 61 теперь не могут заехать там на отстойно-разворотную площадку.

- Заезд автобусов № 61 невозможен из-за прорыва воды на въезде на площадку, - сообщили в своем телеграм-канале представители компании-перевозчика.

Напомним, утром в пятницу, 9 сентября 2022 года, на пересечении улиц Стара-Загора и Ташкентской забил фонтан кипятка. Струи воды неожиданно начали вырываться из-под земли в районе 10 часов. В высоту они достигали нескольких метров. Специалисты ПТС уже приступили к устранению дефекта. Ближайшие к месту прорыва дома переведут на резервную схему подачи ГВС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Улицу заволокло паром: фонтан кипятка с 5-этажный дом забил у бывшего ТЦ «Колизей» в Самаре

Фонтан кипятка забил у бывшего ТЦ «Колизей» в Самаре 9 сентября 2022 года (подробности)