Теплоэнергетики устраняют последствия прорыва на ул. Стара-Загора в Самаре

Коммунальная неприятность произошла в районе бывшего ТЦ "Колизей" Фото: Анастасия РЕШ

Теплоэнергетики приступили к устранению коммунальной неприятности в районе бывшего ТЦ «Колизей» в Самаре. Утром в пятницу, 9 сентября 2022 года, там забил многометровый фонтан кипятка. Специалисты сейчас отключают участок для ремонта.

- Выявлен дефект на теплосети по улице Стара-Загора. В настоящее время специалисты ПТС отключают участок для ремонта. Жителей близлежащих домов переведут на резервную схему подачи горячей воды, - сообщили в пресс-службе предприятия.

Срок устранения дефекта пока неизвестен. Теплоэнергетики планируют справиться с ремонтом в короткие сроки.

Напомним, прорыв сказался на работе общественного транспорта. Автобусы № 61 пока не могут заезжать на отстойно-разворотную площадку у ТЦ «Колизей».