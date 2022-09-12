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Общество12 сентября 2022 8:22

В Самарской области ожидаются заморозки ночью 13 сентября 2022 года

Об этом сообщили синоптики
Алена ПРОВКИНА
Самарцам следует приготовить теплые вещи

Самарцам следует приготовить теплые вещи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области погода продолжает удивлять местных жителей. Перед бабьим летом в регион вновь придут заморозки.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», во вторник, 13 сентября 2022 года, ночью на севере региона ожидаются заморозки. Температура воздуха упадет до 0…-2 градусов. Днем будет солнечно, без осадков. Скорость ветра 5-8 метров в секунду.

Напомним, что синоптики предупредили жителей о пасмурной неделе. В некоторые дни высока вероятность дождя. Прояснения ожидаются ближе к выходным. В регионе отмечают наступление бабьего лета. Не смотря на осадки, в будние синоптики обещают повышение температуры до +17 градусов.