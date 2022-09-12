Обещанное перекрытие ул. Ново-Садовой в Самаре не состоялось 12 сентября 2022 года

Автомобилисты спокойно проезжают перекресток улиц Ново-Садовой, Полевой и Самарской Фото: Дмитрий КРИВЕНЦОВ

В понедельник, 12 сентября 2022 года, в Самаре должны были ограничить движение на пересечении улиц Полевой, Ново-Садовой и Самарской. Однако, как сообщили «КП-Самара» горожане, проезд там все еще открыт.

— Перекресток не перекрыли. Тут все ездят, как и ездили, — рассказали местные жители.

Напомним, ранее замглавы департамента транспорта Юрий Тапилин в эфире радио «Комсомольская правда» сообщил, что ограничение на этом участке введут 12 сентября 2022 года. При этом он отметил, что перекресток не перекроют полностью. Улицу Полевую планировали заузить — для проезда оставить по одной полосе в каждом направлении.

Почему не состоялось перекрытие, пока неизвестно. Возможно, самарцам не захотели портить настроение пробками после празднования Дня города, или власти решили по каким-то причинам ввести ограничение немного позже.