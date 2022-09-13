Бывший начальник самарской почты Артур Игрушкин получил условный срок

Бывшего начальника приговорили к условному сроку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего начальника самарской почты приговорили к условному сроку. Появились подробности дела Артура Игрушкина.

Еще зимой текущего года дело бывшего главы самарского филиала «Почты России» в третий раз поступило в суд. Мужчину обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Скандал вокруг экс-начальника почты разгорелся еще в 2017 году. Артур Игрушкин принуждал сотрудников строить загородный дом в Малой Царевщине.

В сентябре 2022 года суд Самарского района вынес бывшему начальнику почты приговор по уголовному делу. Подсудимого признали виновным. Его приговорили к условному сроку на три года лишения свободы условно.