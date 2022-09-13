Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия13 сентября 2022 14:58

Бывший начальник самарской почты Артур Игрушкин получил условный срок

Суд признал мужчину виновным
Алена ПРОВКИНА
Бывшего начальника приговорили к условному сроку

Бывшего начальника приговорили к условному сроку

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бывшего начальника самарской почты приговорили к условному сроку. Появились подробности дела Артура Игрушкина.

Еще зимой текущего года дело бывшего главы самарского филиала «Почты России» в третий раз поступило в суд. Мужчину обвиняли в злоупотреблении полномочиями. Скандал вокруг экс-начальника почты разгорелся еще в 2017 году. Артур Игрушкин принуждал сотрудников строить загородный дом в Малой Царевщине.

В сентябре 2022 года суд Самарского района вынес бывшему начальнику почты приговор по уголовному делу. Подсудимого признали виновным. Его приговорили к условному сроку на три года лишения свободы условно.