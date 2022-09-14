В Самаре началась подготовка площадки под строительство небоскреба на пр. Масленникова

Территорию активно освобождают от строений. Фото: t.me/samnewbuild

На проспекте Масленникова, неподалеку от филиала Третьяковской галереи, ведутся активные демонтажные работы. Строители сносят помещения, ранее принадлежавшие автосервису. Причина – строительство нового небоскреба. Площадку готовят под застройку. Информацию сообщает телеграмм-канал «Самарские новостройки».

Участок, о котором идет речь, расположен на проспекте Масленникова, 7А. Его освоением займется СЗ «Строительство инженерных коммуникаций». Компания возведет новые высотки на территории площадью 3 411 квадратных метров. Количество парковок при этом будет урезанным – 0,44 места на квартиру. Ранее проект получил одобрение самарцев.

В дальнейшем на площадке появится новый ЖК. Фото: t.me/samnewbuild

Новый жилой комплекс будет состоять из двух стеклянных башен, объединенных стилобатом. Высота одной будет равна 22 этажам, второй – 5 этажам. Также предусмотрен подземный паркинг на 70 мест.