В Самаре представители крупных компаний обсудили развитие промоиндустрии в России

Мероприятие посетили более 200 компаний из списка РБК 500

6 сентября в Самаре в деловом пространстве отеля «Лотте» компания «Штрих Ру» организовала семнадцатую ежегодную встречу, посвященную теме развития промоиндустрии в России. Она стала первой в стартовавшем в 2022 году Штрих-Фесте, цель которого - рассказать о трансформации этого рынка и объединить на одной площадке основных вендеров страны.

Мероприятие посетили более 200 компаний из списка РБК 500. Среди них: АО «ТЯЖМАШ», Росбанк, ПАО Банк «ФК Открытие», ЗТФ ПАО «ГМК «Норильский никель», Роснефтефлот, НТВ-ПЛЮС Акрон Холдинг, АО ГК «Электрощит ТМ» Самара, Сосьете Женераль, ЛАПП Руссия, КРКА и другие крупнейшие компании региона. Деловая программа феста «Основные тенденции и прогнозы на 2022-2023 годы» была посвящена актуальным вопросам отрасли, которая оказалась в крайне сложном положении в связи с санкциями.

На этой встрече организаторы и партнеры мероприятия обсудили текущий статус, насущные проблемы и способы их решения, механизмы преодоления кризиса, варианты импортозамещения, поделились инструментами и решениями, которые позволяют сократить затраты на изготовлении, повысить эффективность и сохранить качество при ограниченном выборе материалов и расходников. На мероприятии работала выставочная зона с интересными предложениями по сувенирной продукции и подаркам, ивент-решениям, с креативными концепциями для рекламы и брендинга и узкими практичными маркетинговыми решениями.

Сразу на месте можно было обсудить будущие проекты с партнерами-организаторами встречи. Исследование рынка промопродукции, полиграфии и дизайна, предоставленные в ходе выступлений, показали, что наблюдается небольшой рост, вызванный закрытием ряда соцсетей и необходимостью искать новые каналы продвижения и выхода в информационное поле у компаний.

Корпоративные подарки являются наиболее воспринимаемой формой коммуникации с брендом. 85% владельцев промо-сувениров помнят дарителя, потребители промо в 2,5 раза чаще проявляют лояльность к компании. Поэтому сегодня брендированные сувениры, показывающие философию и ценности компании, позволяют поддерживать теплые и добрые отношения с потенциальными клиентами и партнерами, создать нужный имидж и повысить уровень продаж.

- Компания ООО «Штрих Ру» не продает ручки, а как лидер отрасли предлагает готовые решения для бизнеса и задает тренды, - охарактеризовал деятельность директор организации.

СПРАВКА

ООО «Штрих Ру» - ведущая компания в промоиндустрии в Самарском регионе и один из крупнейших игроков в этой области в РФ. У нее есть собственное производство, доставка. Организация представляет широкий спектр тематических сувениров, более 1500 наименований новинок (от промо- до бизнес-класса), а также широкий спектр текстильной продукции, эксклюзивных сувениров и VIP-подарков для руководителей.