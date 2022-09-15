Все дело в судье: названы причины отмены приговора экс-начальнику самарской полиции Хомских

Информацию озвучили в Самарском областном суде Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарском областном суде разъяснили причины отмены приговора экс-начальнику полиции Самары Вячеславу Хомских. Его обвиняли в связи с ОПГ «Законовские». Следствие полагает, что Хомских получил от них автомобиль и взятки общей суммой около 22 млн. рублей. Летом текущего года суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии и значительному штрафу. Однако Вячеслав Хомских подал на апелляцию. В результате приговор был отменен, а на днях стали известны причины его отмены.

Как следует из решения Самарского областного суда, отмена приговора связана с нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законов. Защита Хомских полагает, что судья Ирина Кузнецова действовала необъективно. Поводом для таких выводов послужило уголовное дело в отношении экс-замглавы регионального Управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Его также обвиняли в получении взяток от ОПГ «Законовские», он получил реальный срок. Его дело вела Ирина Кузнецова.

В результате облсуд решил отменить приговор Хомских. Дело направлено на новое рассмотрение в тот же Ленинский районный суд, однако рассматривать его должны в другом составе. Сам Хомских останется под стражей до 6 ноября 2022 года.