Самарцы нашли фатальную ошибку в новом памятнике сельскому учителю в Похвистневском районе

Памятник сельскому учителю с ошибкой появился буквально на днях

Буквально на днях в поселке Подбельск Похвистневского района Самарской области торжественно открыли памятник сельскому учителю. Мемориал представляет собой образ учительницы, стоящей на постаменте, а ниже расположена табличка с цитатой великого русского поэта Некрасова. Однако именно в этой табличке авторы умудрились сделать две фатальные ошибки.

- Некрасова звали Николай Алексеевич, а не А. Н. Стыдно не знать такое, просто позор. В конце концов, можно же было погуглить, чтобы точно быть уверенным, - возмущаются читатели «КП-Самара».

Читатели "КП" обратили внимание на имя автора цитаты и пунктуацию

Кроме того, в изречении русского поэта была сделана и пунктуационная ошибка. «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени» - запятой между словами «твоим» и «позволь» быть не должно.

Самарцы уже сравнили позорную ошибку с историей про «Алексея Гагарина» Напомним, в 2017 году организаторы «Волгафеста» умудрились перепутать имя прославленного космонавта и свидетелями этому стали тысячи самарцев и гостей города.