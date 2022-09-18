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Общество18 сентября 2022 14:28

Из-за тумана два самолета, которые летели в Самару, вынужденно сели в Казани

Задержались рейсы из Москвы и Антальи
Ирина СИНЕГУБОВА
По данным онлайн-табло прилета и вылета аэропорта, полеты полностью восстановлены.

По данным онлайн-табло прилета и вылета аэропорта, полеты полностью восстановлены.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ночь на 18 сентября, из-за густого тумана и ограниченной видимости два самолета, летевших в Самару из Москвы и Турции, вынужденно сели на запасном аэродроме Казани, сообщает OBOZ.INFO.

Самолет авиакомпании «Аэрофлот» вместо 01:25 прилетел из Москвы в Самару в 11:04. А борт Azur air, который возвращал туристов из Антальи, приземлился не в 02:20, а в 11:49.

Напомним, сегодня, 18 сентября, несколько рейсов задержали в самарском аэропорту Курумоч. Не смогли вовремя вылететь самолеты в Сочи, Москву, Анталью и Ереван.

В настоящее время, по данным онлайн-табло прилета и вылета аэропорта, полеты полностью восстановлены. Рейсов, которые задерживаются на отправку или прибытие, нет.